المركز الوطني للبحث والإنقاذ يشارك في جهود الاستجابة للأحوال الجوية

المصدر: البيان

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يشارك المركز الوطني للبحث والإنقاذ في جهود الاستجابة للأحوال الجوية بتفعيل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام طائرات مهيأة للقيام بعمليات الإنقاذ والاخلاء الطبي لتقديم الدعم للمناطق المتضررة في مختلف إمارات الدولة جراء المنخفض الجوي ليلة أمس. وتمكن طاقم الانقاذ من نقل الأفراد العالقين بالمناطق الجبلية إلى مناطق آمنة وإنقاذ وإخلاء المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الدعم والعلاج اللازم. يؤكد المركز الوطني للبحث والانقاذ بأنه على استعداد تام وجاهزية عالية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على ممتلكات الدولة.

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