حكومة عجمان تعلن موعد عطلة رأس السنة الهجرية
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أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان بشأن عطلة رأس السنة الهجرية في حكومة عجمان لعام 1444هـ.
وبحسب التعميم الذي أصدرته الدائرة ، فقد تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية في 1 محرم 1444 هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.
وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية الإسلامية سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.