"الأرصاد" يطمئن الجميع: حالة المنخفض الجوي التي تتعرض له الإمارات ضعفت عن أمس

المصدر: البيان

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أكد المركز الوطني للأرصاد أن حالة المنخفض الجوي التي تتعرض له الإمارات ضعفت عن أمس ، ومن المتوقع استمرار وجود المنخفض الجوي على غرب الدولة ويضعف بشكل تدريجي خلال المساء والليل مع استمرار فرص تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية من الدولة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية بشأن الحالة الجوية أنه يطلع ومن خلال تحليل خرائط الطقس والبيانات ومتابعة للأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة بشكل فوري ووقتي على كافة تطورات هذه الحالة الجوية.

وقال إن الفريق الفني للمركز يعمل على مدار الساعة لمراقبة الطقس واستمرار اصدار التقارير والتحذيرات اللازمة، وارسال المعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية لأخذ الإجراءات والاحتياطات والتنسيق فيما بينها للتعامل مع أية آثار محتملة على مناطق الدولة لهذه الحالة الجوية.

وأضاف أنه نتيجة لوجود الجبال الشرقية، أدت إلى زيادة تطور السحب الركامية التي صاحبها سقوط أمطار غزيرة شرقي الدولة.

وأوضح المركز بأنه كان هناك امتداد لمنخفض جوي علوي وسطحي من شمال الهند مروراً بجنوب باكستان باتجاه الدولة، تزامن معه حركة خط الالتقاء المداري اتجاه شمال الخليج العربي، عمل على تدفق السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

وأضاف من المتوقع استمرار وجود المنخفض الجوي على غرب الدولة ويضعف بشكل تدريجي خلال المساء والليل مع استمرار فرص تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية من الدولة. وبشكل عام الحالة قد ضعفت عن يوم أمس.

وقال المركز الوطني للأرصاد إنه يتابع الحالة الجوية على مدار الساعة، ودعا الجمهور بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه ويرجو اتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.

وأشار المركز إلى أنه وبناءً على المتابعة المتواصلة والرصد الآني لكافة الأحوال الجوية بالدولة، قام المركز بإصدار أول تقرير جوي عن الحالة الجوية بتاريخ 23 يوليو موضحاً أسبابه والآثار المحتملة على الدولة إلى كافة أجهزة الدولة المعنية.

وأوضح انه تم إصدار 20 تحذير من بداية الحالة 70 تنبيه على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة لوسائل الإعلام المختلفة. والتواصل الدائم مع الجهات المعنية للتنسيق والتعامل مع كافة الآثار بسرعة وحرفية عالية حيث يعد الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات على رأس الأولويات.

ودعا المركز أفراد المجتمع وفي مثل هذه الحالات الجوية متابعة الأخبار والمعلومات التي يبثها المركز على كافة منصاته الإلكترونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من عدم الانسياق وراء أية إشاعات يتم تداولها حول الأحوال الجوية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما دعا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية والابتعاد عن الأودية والسدود في المناطق التي يتم تحديدها من الجهات المعنية لتجنب أية أحداث غير مرغوب فيها متمنين السلامة للجميع.

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