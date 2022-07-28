وزارة الداخلية: إنقاذ 870 شخصاً في إماراتي الشارقة والفجيرة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية اليوم خلال الإحاطة الإعلامية بشأن الحالة الجوية أنه تم إنقاذ 870 شخصاً في إماراتي الشارقة والفجيرة، وتبذل الفرق الشرطية وفرق الإنقاذ والإسعاف جهوداً متواصلة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات وتأمين انسيابية حركة المرور من خلال الدوريات الميدانية.

وقالت وزارة الداخلية خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية بشأن الحالة الجوية إنه بهدف ضمان سلامة الجميع، عملت الفرق الشرطية المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدة مناطق من الدولة.

وأضافت : تبذل الفرق الشرطية وفرق الإنقاذ والإسعاف جهوداً متواصلة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات وتأمين انسيابية حركة المرور من خلال الدوريات الميدانية، حيث تم إنقاذ 870 شخصاً في إماراتي الشارقة والفجيرة.

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