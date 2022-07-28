تفاصيل الإحاطة الإعلامية حول الأحوال الجوية السائدة في الإمارات

المصدر: البيان

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عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد إحاطة إعلامية اليوم حول الأحوال الجوية السائدة في الإمارات.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات تعرضت إلى حالة جوية أثرت على مختلف إمارات الدولة وصاحبتها أمطار مختلفة الشدة مما أثر على العديد من المنازل والخدمات والطرق، مشيرة إلى قيام كافة الجهات والفرق المعنية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة كل من يعيش على أرض الدولة.

وأضافت أنه لدعم منظومة البنية التحتية في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية، قامت الجهات المعنية بتشكيل فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة الجوية.

وأكدت الهيئة أن منظومة الطوارئ والأزمات في دولة الإمارات تتسم بجاهزيتها ومرونتها العالية، حيث تعمل دائما وفق استراتيجية استباقية مبنية على التنبؤ بكافة السيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة وذلك بهدف ضمان جهوزية الجميع وتسخير كافة القدرات الوطنية.

وطمأنت الهيئة الجميع بأن جميع الفرق الوطنية تعمل على قدم وساق لتوفير أقصى سبل الحماية لجميع القاطنين في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية. كما نؤكد بأن سلامة الأرواح هي أولوية قصوى لجميع الجهات المستجيبة في المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقالت إن جميع الجهات المعنية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للتأهب للحالة الجوية حيث تم إنذار كافة الجهات المعنية ورفع التوصيات والبدء بتوعية وتحذير الجمهور وبإشراف من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.



وأضافت أنه تم التنسيق لتوفير معدات وصهاريج سحب المياه إلى المناطق المتضررة. وتتابع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تطورات الحالة الجوية والتأكد من جاهزية كافة الخطط والاستراتيجيات من خلال مراكزها في مختلف إمارات الدولة.

وأكدت الهيئة أن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة لمتابعة كافة الأحداث والتحذير من أي مخاطر متوقع حدوثها ووضع جميع الحلول الممكنة والآمنة حرصاً على سلامة المجتمع بكافة فئاته.

وأشادت بدور جميع الجهات الوطنية والمحلية التي تعمل وتساهم لاحتواء تداعيات الحالة الجوية، من خلال استمرار عمليات الرصد والتتبع.



وأشارت إلى ان جميع الجهات على المستوى الوطني والمحلي تواصل متابعة ورصد الحالة الجوية ومتابعة متغيراتها وضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان تخفيف تأثيرها على مختلف على مختلف المناطق، كما تم توفير حافلات تابعة لوزارة تنمية المجتمع تساهم إلى جانب وسائل النقل الكثيرة المتوفرة في المناطق المتضررة، لتسريع نقل الأسر وتأمين سلامة جميع أفرادها. وتوفير 56 حافلة متأهبة في حال طرأت أي تطورات تستدعي زيادة العدد.

بالإضافة إلى التنسيق مع أكثر من 20 منشأة فندقية، لتوفير حتى الآن عدد 827 وحدة سكنية بطاقة استيعابية تفوق 1,885 شخص في مختلف إمارات ومناطق الدولة.

وأشادت بجهود وزارة تنمية المجتمع والتي منذ مساء الأمس الأربعاء، تقوم بإيواء الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية بالدولة، حيث قامت الفرق بنقل وتأمين 150 فرد من المناطق المتضررة للوحدات السكنية الفندقية، مع العمل المستمر لتوفير احتياجاتها بعد النقل، و60 من المتطوعين لرعاية ومتابعة الأسر بعد نقلها إلى الوحدات السكنية الفندقية، لا سيما الأسر من فئات كبار المواطنين والأطفال والأسر الذين لا عائل لديهم أو في حاجة للمساعدة أثناء فترة الإيواء الطارئ.

40 من المتطوعين للمساعدة في نقل المتضررين بسيارات الدفع الرباعي، جنباً إلى جنب الحافلات والمركبات التي توفرها مختلف الجهات المعنية لنقل الأسر وتأمينها.



وتدير وزارة تنمية المجتمع عددا من المتطوعين المسجلين المدربين والمؤهلين في "المنصة الوطنية للتطوع" يقومون بجهود حثيثة لتنظيم عملية نقل وخدمة الأسر المتضررة.. هؤلاء المتطوعين يعملون في 3 مجالات حيوية ومهمة.

واهابت الهيئة بالجمهور الكريم بأن تكون الجهات الرسمية هي مصدرهم الأول لأي معلومات خاصة بأحداث قد تقع مستقبلاً وذلك لتفادي أي إشاعات أو معلومات مغلوطة، كما نرجو من الجميع التقييد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتي تهدف إلى حمايتهم وضمان سلامتهم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه يطلع ومن خلال تحليل خرائط الطقس والبيانات ومتابعة للأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة بشكل فوري ووقتي على كافة تطورات هذه الحالة الجوية.

وقال إن الفريق الفني للمركز يعمل على مدار الساعة لمراقبة الطقس واستمرار اصدار التقارير والتحذيرات اللازمة، وارسال المعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية لأخذ الإجراءات والاحتياطات والتنسيق فيما بينها للتعامل مع أية آثار محتملة على مناطق الدولة لهذه الحالة الجوية.

وأضاف أنه نتيجة لوجود الجبال الشرقية، أدت إلى زيادة تطور السحب الركامية التي صاحبها سقوط أمطار غزيرة شرقي الدولة.

وأوضح المركز بأنه كان هناك امتداد لمنخفض جوي علوي وسطحي من شمال الهند مروراً بجنوب باكستان باتجاه الدولة، تزامن معه حركة خط الالتقاء المداري اتجاه شمال الخليج العربي، عمل على تدفق السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

وأضاف من المتوقع استمرار وجود المنخفض الجوي على غرب الدولة ويضعف بشكل تدريجي خلال المساء والليل مع استمرار فرص تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية من الدولة. وبشكل عام الحالة قد ضعفت عن يوم أمس.

وقال المركز الوطني للأرصاد إنه يتابع الحالة الجوية على مدار الساعة، ودعا الجمهور بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه ويرجو اتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.

وأشار المركز إلى أنه وبناءً على المتابعة المتواصلة والرصد الآني لكافة الأحوال الجوية بالدولة، قام المركز بإصدار أول تقرير جوي عن الحالة الجوية بتاريخ 23 يوليو موضحاً أسبابه والآثار المحتملة على الدولة إلى كافة أجهزة الدولة المعنية.

وأوضح انه تم إصدار 20 تحذير من بداية الحالة 70 تنبيه على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة لوسائل الإعلام المختلفة. والتواصل الدائم مع الجهات المعنية للتنسيق والتعامل مع كافة الآثار بسرعة وحرفية عالية حيث يعد الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات على رأس الأولويات.

ودعا المركز أفراد المجتمع وفي مثل هذه الحالات الجوية متابعة الأخبار والمعلومات التي يبثها المركز على كافة منصاته الإلكترونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من عدم الانسياق وراء أية إشاعات يتم تداولها حول الأحوال الجوية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما دعا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية والابتعاد عن الأودية والسدود في المناطق التي يتم تحديدها من الجهات المعنية لتجنب أية أحداث غير مرغوب فيها متمنين السلامة للجميع.

وقالت وزارة الداخلية خلال الإحاطة الإعلامية إنه بهدف ضمان سلامة الجميع، عملت الفرق الشرطية المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدة مناطق من الدولة.

وأضافت : تبذل الفرق الشرطية وفرق الإنقاذ والإسعاف جهوداً متواصلة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات وتأمين انسيابية حركة المرور من خلال الدوريات الميدانية، حيث تم إنقاذ 870 شخصاً في إماراتي الشارقة والفجيرة.

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