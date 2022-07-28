محمد الطنيجي: الدولة سخرت كافة الإمكانيات في مواجهة أزمة المنخفض الجوي

المصدر:
  • دبي : البيان
التاريخ:
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أكد العميد محمد راشد الطنيجي ، نائب  القائد العام لشرطة الفجيرة ، أن الدولة سخرت كافة الإمكانيات والجهات المعنية وتضافر الجهود من اجل مواجهة ألازمة التي سببها المنخفض الجوي ،مشيرا الى مشاركة كلا من القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة ابوظبي ، والقيادة العامة لشرطة دبي ، اضافة الى القيادة العامة للدفاع المدني بدبي ، وتوفير الأجهزة والمعدات الثقيلة الخاصة بعملية الاخلاء وتقديم الدعم اللوجستي.

وقال الطنيجي في تصريح لتلفزيون دبي ، تكاتف الجهود من الجهات الاتحادية والمحلية كان له الاثر الكبير في تقديم يد العون والمساعدة والإخلاء والإيواء  لكافة الأسر والمقيمين في الإمارة .

وأكد تواصل الجهود من مساء يوم أمس الى اليوم في عملية الإنقاذ و الإيواء ، موجها الشكر والتقدير لجمع الجهات المشاركة في  عملية مواجهة الأزمة ومساعدة المتضررين.

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