محمد الطنيجي: الدولة سخرت كافة الإمكانيات في مواجهة أزمة المنخفض الجوي

المصدر: دبي : البيان

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أكد العميد محمد راشد الطنيجي ، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة ، أن الدولة سخرت كافة الإمكانيات والجهات المعنية وتضافر الجهود من اجل مواجهة ألازمة التي سببها المنخفض الجوي ،مشيرا الى مشاركة كلا من القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة ابوظبي ، والقيادة العامة لشرطة دبي ، اضافة الى القيادة العامة للدفاع المدني بدبي ، وتوفير الأجهزة والمعدات الثقيلة الخاصة بعملية الاخلاء وتقديم الدعم اللوجستي.

وقال الطنيجي في تصريح لتلفزيون دبي ، تكاتف الجهود من الجهات الاتحادية والمحلية كان له الاثر الكبير في تقديم يد العون والمساعدة والإخلاء والإيواء لكافة الأسر والمقيمين في الإمارة .

وأكد تواصل الجهود من مساء يوم أمس الى اليوم في عملية الإنقاذ و الإيواء ، موجها الشكر والتقدير لجمع الجهات المشاركة في عملية مواجهة الأزمة ومساعدة المتضررين.

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