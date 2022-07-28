«أمن الهيئات» في شرطة دبي تكرم المتقاعدين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور العميد نبيل عبدالله جان، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، عدداً من الموظفين المحالين إلى التقاعد، تقديراً لعطائهم المثمر وتميزهم وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي.

وأثنى العميد الفلاسي على جهود المكرمين وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم أثناء فترة عملهم في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وكانوا مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل.

وقدم العميد الفلاسي، للمكرمين شهادة شكر وعرفان تقديراً لما قدموه لشرطة دبي طوال فترة عملهم، متمنياً لهم حياة سعيدة.

ومن جانبهم عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على التكريم، وعلى دور القيادة المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات العاملين فيها من العسكريين والمدنيين، متمنين لشرطة دبي دوام التقدم والازدهار، كما شكروا زملاءهم في العمل على حسن المعاملة وتقديم العون لهم خلال فترة عملهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز