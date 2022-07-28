«إقامة دبي» تطلع المحاكم على أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

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قام وفد من المحاكم متمثلاً بقسم التطوير التنظيمي في إدارة الموارد البشرية بزيارة ميدانية إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة لديهم في مجال إدارة الموارد البشرية. وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة وانطلاقاً من حرص محاكم دبي على تحقيق رؤيتها للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وضم وفد محاكم دبي كلاً من: عبدالواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية، ومحمد شريف رئيس قسم الخدمات العامة، وعائشة آل علي رئيس قسم التطوير التنظيمي، فاطمة الحوسني، أخصائي موارد بشرية، وشيخة الغويص ضابط موارد بشرية، ومريم الفيلي ضابط موارد بشرية.

وأشار عبدالواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية أن الزيارة جاءت لمناقشة كافة الطرق والأساليب المتبعة لتحفيز وإسعاد الموارد البشرية، والتي يمكن من خلالها أن يتم تطوير آليات العمل في الدائرة.

ومن جانبها قالت عائشة آل علي، رئيس قسم التطوير التنظيمي: إن الزيارة الميدانية جاءت للتعرف إلى أفضل الممارسات المطبقة في تطوير وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى الاطلاع على آليات العمل المتبعة في تحليل وإعداد وتقييم الوظائف وإعداد السياسات وإدارة الأداء، حيث تكمن هذه الآليات في إعطاء صورة واضحة حول كيفية سير خطط العمل، وكيفية تطويرها إلى الأفضل لبلوغ الأهداف المرجوة.

كما تم التطرق من خلال الاجتماع إلى الهيكل التنظيمي للإدارة العامة وأهم القطاعات التي يتضمنها، بالإضافة إلى تبادل المعرفة حول منهجية قياس الإنتاجية والتي توضح آلية قياس كفاءة الموظف مما يُسهم في رفع مستوى الأداء للدائرة على الصعيدين المهني والاجتماعي.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية للتعرف على مرافق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث تم التعرف إلى بيئة العمل الحالية المطبقة لدى الإدارة العامة، وفي نهاية الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية بين الوفدين.

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