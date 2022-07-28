فلكيا .. السبت 30 يوليو رأس السنة الهجرية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تتحرى العديد من الدول الإسلامية هلال شهر محرم 1440هـ اليوم الخميس 28 يوليو 2022 الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي الحجة فيها.

وفي ذلك اليوم سيحدث الاقتران السطحي للقمر (المحاق) بعد أو مع غروب الشمس في جميع الدول الإسلامية، وعليه تستحيل رؤية هلال الشهر الجديد يومها من جميع دول العالم الإسلامي على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في العديد منها، وعليه يكون يوم الجمعة 29 يوليو هو المتمم لشهر ذي الحجة ويكون يوم السبت 30 يوليو أول أيام السنة الهجرية الجديدة في جل العالم الإسلامي.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، أما يوم الجمعة 29 يوليو وهو يوم التحري في بعض الدول الإسلامية ومنها: إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران والمغرب وموريتانيا، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غالبية دول العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بسهولة في أجزاء من غرب أفريقيا، وفي ذلك اليوم فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس تشير إلى أنه: في أبو ظبي يغيب القمر بعد 47 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و13 دقيقة، في الرياض يغيب القمر بعد 48 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و06 دقائق، في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و58 دقيقة، في القاهرة يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة ودقيقتان، في الرباط يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 ساعة و19 دقيقة، والرؤية في كل من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة بصعوبة، وفي جاكرتا يغيب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و22 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

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