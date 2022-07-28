شرطة الشارقة تدعو إلى عدم التوجه إلى المنطقة الشرقية

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها الأمنية واستنفار طواقمها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية الاستثنائية، مهيبة بجميع أفراد المجتمع إلى الأخذ بالإرشادات والتوجيهات الأمنية حفاظاً على السلامة العامة.

وشددت على الالتزام بالتعليمات المتعلقة بعدم التوجه إلى المنطقة الشرقية في الوقت الراهن إلا للضرورة، نظراً لتأثر المنطقة بتقلبات الأحوال الجوية، وكثافة تدفق مياه الأمطار والسيول، وذلك حتى تنحسر مياه الأمطار وانتهاء الحالة الجوية الراهنة، والرجوع إلى الوضع الطبيعي، حرصاً على الأرواح والممتلكات.

وتهيب شرطة الشارقة بأفراد المجتمع المتواجدين في المنطقة الشرقية من قانطين وزائرين، بالتعامل مع الظروف الجوية الطارئة بمنتهى المسؤولية وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية والسيول وتجمع المياه، تجنباً لتعطل المركبات غير المهيأة للسير في هذه الظروف الجوية، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر رقم البلاغات الطارئة ‏/999/.

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