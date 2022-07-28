تطورات الحالة الجوية في الإمارات

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار مختلفة الشدة نتيجة تكوّن سحب ركامية على المناطق الشرقية والغربية حتى الـ10 مساءً، مع ارتفاع تدريجي في الحرارة.

وتشهد الدولة حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى اليوم الخميس نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان، عملاً على تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة من البلاد.

وشهدت أغلب مناطق دولة الإمارات، أمس، سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة.



وكانت مصحوبة بالبرق والرعد، وسجلت أعلى كمية أمطار في ميناء الفجيرة بواقع 221.8 ملم وهي أعلى كمية أمطار سقطت على الدولة خلال شهر يوليو منذ 27 عاماً، والتي هطلت في خورفكان عام 1995 بواقع 175.6ملم.



وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى 5 كميات للأمطار في ميناء الفجيرة بواقع 221.8 ملم، ومطار الفجيرة 153 ملم، وسجلت في مسافي 122.8 ملم، وفي ميناء خورفكان 98.5 ملم، وفي ضدنا 98.2 ملم، كما سجلت كميات كبيرة للأمطار في مربح الفجيرة 81 ملم، وكلباء 65.2 ملم و56.2 ملم في جبل جيس.



وهطلت أمطار غزيرة في مسافي وعلى شارع الشيخ خليفة وعلى منطقة الحنية بالفجيرة وكانت مصحوبة بالبرد والبرق على طريق البثنة باتجاه مسافي، ومع برق ورعد على مطار الفجيرة الدولي، وعلى المنامة في عجمان وسهيلة بالشارقة.



كما سقطت أمطار غزيرة على ميناء خورفكان، ورأس الخيمة في دفتا، وعلى الفجيرة في أوحلة ووادي مي ووادي سهم ووادي حلة وشارع الشارقة ـ كلباء وخضيرة وسهيلة دبا الحصن ووادي الحلو في الشارقة، كما أدت غزارة الأمطار في الشارقة إلى جريان وادي سد الرفيصة في خورفكان، كما سقطت أمطار غزيرة على العقة كورنيش الفجيرة والحنية وضدنا والفقيت ودبا الفجيرة والمنامة في عجمان وسهيلة بالشارقة.



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