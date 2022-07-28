إحاطة إعلامية استثنائية اليوم حول الأحوال الجوية السائدة في الإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعقد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد إحاطة إعلامية استثنائية اليوم حول الأحوال الجوية السائدة في الدولة، الموافق 28 يوليو 2022، الساعة 4:30 مساءً.

وتشهد الدولة حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى اليوم الخميس نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان، عملاً على تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة من البلاد.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الأمطار الغزيرة، ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية، والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياه.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز