"الموارد البشرية والتوطين": العمل عن بعد ليومين بمنشآت القطاع الخاص في المناطق المتضررة من الأمطار

المصدر: وام

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وجهت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منشآت القطاع الخاص، التي تقع مقار عملها في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية، خاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، بأن يكون دوام العاملين لديها غير الضروريين وفق نظام العمل عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

وأكدت الوزارة ضرورة احتساب الفترة الزمنية التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان عمله ضمن ساعات العمل العادية في حالة العامل الذي يعد دوامه خلال اليومين المشار إليهما ضروريا في المنشآت المذكورة.

يأتي ذلك مراعاة لمصلحة كافة أطراف العلاقة العمالية في مثل هذه الحالات الطارئة الاستثنائية وبما ينسجم مع نص المادتين 15 و36 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل.

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