أعلى كمية أمطار في يوليو منذ 27 عاماً

المصدر: متابعة: مصطفى خليفة، أسامة أحمد، أحمد أبو الفتوح

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شهدت أغلب مناطق دولة الإمارات، أمس، سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة.

وكانت مصحوبة بالبرق والرعد، وسجلت أعلى كمية أمطار في ميناء الفجيرة بواقع 221.8 ملم وهي أعلى كمية أمطار سقطت على الدولة خلال شهر يوليو منذ 27 عاماً، والتي هطلت في خورفكان عام 1995 بواقع 175.6ملم.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى 5 كميات للأمطار في ميناء الفجيرة بواقع 221.8 ملم، ومطار الفجيرة 153 ملم، وسجلت في مسافي 122.8 ملم، وفي ميناء خورفكان 98.5 ملم، وفي ضدنا 98.2 ملم، كما سجلت كميات كبيرة للأمطار في مربح الفجيرة 81 ملم، وكلباء 65.2 ملم و56.2 ملم في جبل جيس.

وهطلت أمطار غزيرة في مسافي وعلى شارع الشيخ خليفة وعلى منطقة الحنية بالفجيرة وكانت مصحوبة بالبرد والبرق على طريق البثنة باتجاه مسافي، ومع برق ورعد على مطار الفجيرة الدولي، وعلى المنامة في عجمان وسهيلة بالشارقة.

كما سقطت أمطار غزيرة على ميناء خورفكان، ورأس الخيمة في دفتا، وعلى الفجيرة في أوحلة ووادي مي ووادي سهم ووادي حلة وشارع الشارقة ـ كلباء وخضيرة وسهيلة دبا الحصن ووادي الحلو في الشارقة، كما أدت غزارة الأمطار في الشارقة إلى جريان وادي سد الرفيصة في خورفكان، كما سقطت أمطار غزيرة على العقة كورنيش الفجيرة والحنية وضدنا والفقيت ودبا الفجيرة والمنامة في عجمان وسهيلة بالشارقة.

من جانبها، وجهت بلدية الفجيرة عناصرها للبدء بمعالجة آثار هطول الأمطار، بسحب المياه والبرك التي تجمعت في الشوارع والميادين والأحياء السكنية والطرقات الداخلية، كما تحركت آليات وصهاريج شفط المياه لبلديات مدن الشرقية لسحب مياه الأمطار من أماكن تجمعها لضمان سلامة قائدي المركبات وراحة أفراد المجتمع.

واكتست قمة جبل جيس في رأس الخيمة بالغيوم والسحب البيضاء لتحول قمم رؤوس الجبال إلى مشاهد خلابة ساندها جريان الشلالات الجبلية من القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، وسجلت القمة انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة وصلت إلى 17 درجة مئوية خلال الساعة الخامسة و30 دقيقة من صباح أمس.

وأكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الفرق الهندسية والطوارئ بدأت منذ ساعات الصباح التعامل بشكل مباشر في سحب تجمعات المياه من الطرق باستخدام مضخات السحب مدعومة بصهاريج سحب المياه وخاصة بالمناطق المنخفضة بهدف منع عرقلة حركة سير المركبات، مؤكدة استعدادها للتعامل مع جميع البلاغات الواردة من الأهالي حول تجمع المياه أمام المساكن والمساجد.

وهطلت أمطار متوسطة على دبي في الخوانيج وجبل علي، وعلى مناطق متفرقة في الشارقة وكانت خفيفة إلى متوسطة على الذيد في الشارقة وفلج المعلا في أم القيوين والرمس وبيسا وشوكة وجبل جيس ومناطق متفرقة من رأس الخيمة، وحتا في دبي.

كما شهدت إمارة عجمان، ظهر أمس، هطول أمطار تراوحت ما بين المتوسطة والخفيفة مصحوبة برياح متوسطة في بعض المناطق، وشهدت مناطق الحليو والحميدية والجرف والتلة هطول أمطار متوسطة، بينما شهدت أحياء وسط المدينة سقوط أمطار خفيفة ولم تتأثر حركة السير والمرور.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الأمطار الغزيرة، ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية، والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياه.

وتشهد الدولة حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى اليوم الخميس نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان، عملاً على تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة من البلاد.

طقس غائم جزئياً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة. كما يتوقع أن يكون طقس غد الجمعة غائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية نهاراً.

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