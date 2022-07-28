شرطة أبوظبي: 105 آلاف مخالفة بسبب «الانشغال بغير الطريق» خلال 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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سجلت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي 105300 مخالفة مرورية بسبب الانشغال عن الطريق سواء عبر استخدام الهاتف أو بسبب آخر وذلك خلال النصف الأول من عام 2022 على مستوى إمارة أبوظبي.

وقال العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات إن هذه المخالفة تصنف لدى المرور باسم المخالفة القاتلة على الطرقات، موضحاً أن أغلب الحوادث المرورية التي وقعت في إمارة أبوظبي كانت بسبب الانشغال عن الطريق محذراً من خطورة هذه المخالفة فيما تبلغ مخالفتها الغرامة 800 درهم و4 نقاط مرورية.

واعتبر أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور.

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