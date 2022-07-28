مدير مركز شرطة بر دبي: البرامج الصيفية داعمة للتغذية الفكرية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد العميد عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، أن البرامج الطلابية الصيفية التي أطلقتها شرطة دبي منذ الثمانينيات، شهدت تحولا كبيراً في عام 2018، بانفتاحها على مختلف الجنسيات، وتعدد المواقع الجغرافية التي تغطي مراكز الاختصاص التابعة لمراكز الشرطة.

وقد اكتسبت هذه البرامج ثقة كبيرة لدى الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع، كما أن البرامج الصيفية الطلابية، تعد قنوات داعمة لمفهوم التغذية الفكرية المستقبلية، والتي تسعى شرطة دبي إلى غرسها في نفوس وعقول الطلاب.

جاء ذلك، خلال زيارته التفقدية لمركز الصفا الطلابي، حيث كان باستقباله العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري نائب مدير مركز حماية الدولي، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والملازم طارق سعيد المطوع مُنسق مراكز بر دبي الصيفية.

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