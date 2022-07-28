حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة الشيخة عائشة بنت مروان القاسمي

المصدر: الفجيرة - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة بنت مروان القاسمي، حفيدة الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته لمجلس العزاء، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيدة. داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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