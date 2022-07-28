"الإمارات للخدمات الصحية" : إنشاء اللجنة الوطنية للصحة يأتي إستجابة لرؤى القيادة لتعزيز القطاع الصحي

المصدر: دبي .وام

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن اعتماد مجلس الوزراء، إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة، يأتي استجابة لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجهود مجلس الوزراء الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي وترسيخ الجانب الوقائي، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتحقيق استراتيجيات الدولة وتطلعاتها بأن تكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.

وأضاف: أن قرار إنشاء اللجنة الوطنية يواكب الأجندة الوطنية الساعية إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات العلاجية، ويسهم في تعزيز جودة الكوادر واللجان والمنشآت الطبية، وصولاً إلى توفير منظومة صحية وقائية ذات معايير عالمية، قادرة على الاستجابة السريعة خلال الأزمات الصحية.

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