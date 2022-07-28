عبدالرحمن العويس: مرحلة جديدة من التكامل لإرساء نظام صحي مستدام

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد مجلس الوزراء إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة وإعادة تشكيل المجلس الصحي، يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز النظام الصحي في الدولة.

والذي يشكل إحدى أولويات الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات للـ 50 عاماً القادمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تضع جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها، من خلال توفير منظومة وقائية تتمتع بالجاهزية وسرعة الاستجابة في مواجهة مختلف التحديات الصحية، لتعزيز وحماية المجتمع وإرساء نظام صحي مستدام.

وأضاف معالي العويس: يجسد تشكيل اللجنة الوطنية للصحة العامة وإعادة تشكيل المجلس الصحي، مرحلة جديدة من التكامل والتنسيق بين أركان المنظومة الصحية في الدولة ومختلف المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، بهدف العمل على توحيد الرؤى والتوجهات، بما يعزز من كفاءة القرارات ونجاعة الحلول للتحديات الصحية، ورفع مستوى الجاهزية والتأهب والاستجابة لمواجهتها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الصحية للدولة.

نجاحات

وتابع معاليه: إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نجاحات غير مسبوقة في نهجها الصحي بفضل رؤية وحكمة قيادتنا، يؤكد أننا نتجه نحو آفاق جديدة من الريادة الصحية، من خلال منظومة متكاملة غدت نموذجاً يحتذى في الجاهزية والقدرة على التطور والاستجابة لكافة المتغيرات.

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