هيئة آل مكتوم الخيرية وصندوق الصحة بدبي يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

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عقدت هيئة آل مكتوم الخيرية وصندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي اجتماعاً تنسيقياً، في إطار التعاون المشترك والاهتمام بأصحاب الهمم، حيث بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما لتقديم أفضل الخدمات لجميع فئات المجتمع وخاصة أصحاب الهمم.

واستعرض سالم بن لاحج مدير صندوق الصحة استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تحسين حياة أفراد المجتمع، بما يكفل توفير احتياجات المرضى المستقبلية، مشيراً إلى أن استراتيجية الصندوق وفرت أفضل المتخصصين المؤهلين في الميدان الصحي، لتقديم الرعاية الصحية المواكبة لأفضل المعايير العالمية وخاصة لأصحاب الهمم.

وأشارت سميرة محمد رئيسة قسم الإعلام في هيئة آل مكتوم الخيرية إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الهيئة بأصحاب الهمم، من خلال فعالياتها التي تركز على شريحة أصحاب الهمم كمبادرة جائزة الشيخة روضة بنت أحمد آل مكتوم لأصحاب الهمم، وملتقى نحن معكم، الذي تنظمه الهيئة سنوياً في كايت بيتش بدبي، مؤكدة أهمية التنسيق بين هيئات ومؤسسات دبي لتقديم الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم.

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