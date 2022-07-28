شراكة لتطوير مهارات الكوادر الصحية في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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عززت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من تعاونها المشترك مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة في التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف دعم أهداف الطرفين الرامية إلى تطوير معرفة ومهارات الكوادر الصحية في الدولة، ودعم تقدم البحث العلمي في القطاع الصحي.

وشهد تعزيز الشراكة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور أحمد عبدالمنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في المؤسسة، وعدد من الكوادر الإدارية والتعليمية في الكلية.

مجالات

وتتضمن مجالات الشراكة عدداً من محاور التعاون بهدف تعزيز صحة المجتمع، من خلال دعم توفير التعليم والتدريب، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تطوير معرفة ومهارات الكوادر الصحية في الدولة وتعزيز تقدم البحث العلمي ومصادر التعلم في القطاع الصحي بأعلى المعايير العالمية.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال: تهدف الشراكة إلى تعزيز مجالات التعاون بين الطرفين، للاستفادة من خبراتهما ومواردهما في كافة المجالات التي تدعم تطوير مهارات الكادر الصحي بمختلف تخصصاته الطبية والعلوم الصحية، وبما يتوافق مع أهداف واستراتيجيات المؤسسة ومساعيها نحو تحقيق تطلعاتها ورؤاها المعنية بصياغة مستقبل مستدام لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، ومواصلة الريادة والتميز ورفع القدرة التنافسية للقطاع الصحي إقليمياً وعالمياً.

بدوره أكد الدكتور أحمد عبدالمنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، أن التعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إحدى المؤسسات الصحية الرائدة في الدولة، سيسمح بتبادل الخبرات والعمل جنباً إلى جنب مع متخصصي الرعاية الصحية لبناء القدرات وزيادة الكفاءات في هذا القطاع الحيوي وتوطين المهن الصحية في الدولة، بما ينسجم مع استراتيجية المعهد الذي يوفر أعلى معايير الجودة في مناهج التدريس والتدريب لتسهم في صناعة الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الصحية والطبية.

تبادل الخبرات

تتضمن مجالات التعاون تعزيز وتفعيل الجهود المشتركة بين الطرفين في مختلف المجالات المتعلقة بالتعليم والتدريب وتطوير البحوث والدراسات الطبية وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تطوير المهارات في مجالات التعليم السريري، والطب المبني على البراهين، والإحصاء الحيوي، وأساليب وأخلاقيات البحث العلمي والعمل الصحي.

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