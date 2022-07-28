الإمارات الأولى عربياً في «النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية»

المصدر: لندن - البيان

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احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالمياً في ترتيب «النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية»، وذلك وفقاً لتقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام 2022 الصادر أمس عن وكالة «تحليلات المعرفة المتعمقة».

وتعد الإمارات والسعودية وقطر الدول العربية الوحيدة في الربع الأعلى من ترتيب «قدرة الوصول إلى الغذاء» ضمن التقرير.

ومن بين الإحصاءات الرئيسية، تتصدر البلدان ذات الدخل المرتفع في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي مؤشر الأمن الغذائي باعتبارها أكثر الدول أماناً غذائياً في العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة الترتيب برصيد 7.9 نقاط من 10. ويستنتج التقرير أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع، ولكنها ستشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية وارتفاع التضخم.

الأمن الغذائي

وقال أليكسي كريسنيوف، مدير وكالة «تحليلات المعرفة المتعمقة»: «أصبح دور التكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي أكثر أهمية من أي وقت مضى. سيكون الذكاء الاصطناعي والرصد في الوقت الفعلي مفيداً في معالجة قضايا الأمن الغذائي عن طريق تمكين الشركات من تطوير حلول إدارة الأغذية لتحسين عمليات الإنتاج وعمليات سلاسل التوريد».

استراتيجيات

وأضاف أليكسي: «يجب أن تنظر الحكومات في جميع أنحاء العالم في وضع استراتيجيات الأمن الغذائي لمواجهة قضايا انعدام الأمن الغذائي المحلي، لا سيما في أوقات عدم اليقين هذه».

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