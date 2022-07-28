مليون و171 ألف عملية منفذة بمحاكم دبي في النصف الأول

المصدر: (دبي- البيان)

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نجحت إدارة التنفيذ بمحاكم دبي في تحقيق نتائج إيجابية بإنجاز معاملاتها في النصف الأول لعام 2022، والتي بموجبها تعكس أداءها المطور والفعال بما يخدم كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وذلك سعياً من محاكم دبي لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى رؤيتها محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وأوضح أحمد أهلي مدير إدارة التنفيذ بمحاكم دبي أن الإدارة حققت أرقاماً إيجابية في نتائج الأداء في النصف الأول لعام 2022م، حيث جاءت هذه النتائج بناءً على الطلبات المقدمة من الخدمات التي تقدمها الدائرة، فقد كشفت الإدارة عن معدلات مرتفعة في إنتاجية الوحدات التنظيمية، فقد بلغت عمليات إدارة التنفيذ في النصف الأول ما يقارب مليوناً و171 ألفاً و666 عملية، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ6.17%.

وأشار مدير إدارة التنفيذ، في ازدياد معدل عدد الطلبات المقدمة للقضايا خلال النصف الأول لهذا العام، فقد بلغت عدد الطلبات المقدمة ما يقارب 311 ألفاً و60 طلباً، التي كانت نسبة الزيادة فيها نحو 23.10%، بينما بلغ عدد القضايا المسجلة في الإدارة ما يقارب 31 ألفاً و77 قضية، وقد بلغت نسبة الزيادة فيها نحو 30.46%.

كما أن الخدمات في قسم الحجوزات والبيوع التي يستطيع من خلالها المتقاضون الحصول على باقة من الطلبات الحجز قد ارتفعت في النصف الأول لعام 2022م، حيث بلغ إجمالي عدد مهام القسم حوالي (6 آلاف و637) مهمة، وقدرت نسبة الزيادة فيها بنحو 8.70%.

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