مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يستعرض البرامج التدريبية والمرشد المهني

المصدر: دبي ـ البيان

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ناقش مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، خلال اجتماعه الذي عقده برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس المجلس، عدداً من الموضوعات التي تهم الموارد البشرية في دبي خاصة البرامج التدريبية للإماراتيين وبرنامج المرشد المهني.

وأكد معالي المنصوري حرص المجلس على دعم استراتيجيات وخطط التوطين والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن المجلس يواصل جهوده لتوظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية في القطاع الخاص ويتواصل مع جميع القطاعات الاقتصادية العاملة في إمارة دبي من أجل توظيف المواطنين في القطاع الخاص وزيادة عدد الشباب المواطنين للعمل في مختلف القطاعات ودعم انضمامهم إلى القطاعات الحيوية للمساهمة في جهود التنمية والتطوير التي تقودها قيادتنا الرشيدة.

تعاون

وأضاف المنصوري أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يتعاون وينسق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل حصول أبناء الإمارات على التدريب في مختلف التخصصات.

حضر الاجتماع عبد الله الفلاسي نائب رئيس المجلس مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وأعضاء المجلس: هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والدكتور عبدالله بن كرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وحمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي .

والدكتور محمد الزرعوني الأمين العام للمناطق الحرة بدبي وعبد العزيز آل علي النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لدائرة الموارد البشرية، والدكتور عيسى البستكي مدير جامعة دبي، وإيمان عبد الرزاق الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، وميرة الفطيم من مجموعة الفطيم وشذى الهاشمي عضو مجلس أمناء جامعة زايد.

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