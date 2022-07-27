شاهد.. أمطار الخير على الإمارات
هطلت أمطار غزيرة أمس الأربعاء أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد في مطار الفجيرة الدولي، وقد عرقلت الأمطار الغزيرة بعض الشوارع والميادين في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة.
وكانت مصحوبة بالبرق والرعد، وسجلت أعلى كمية أمطار في ميناء الفجيرة بواقع 221.8 ملم وهي أعلى كمية أمطار سقطت على الدولة خلال شهر يوليو منذ 27 عاماً، والتي هطلت في خورفكان عام 1995 بواقع 175.6ملم.
وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى 5 كميات للأمطار في ميناء الفجيرة بواقع 221.8 ملم، ومطار الفجيرة 153 ملم، وسجلت في مسافي 122.8 ملم، وفي ميناء خورفكان 98.5 ملم، وفي ضدنا 98.2 ملم، كما سجلت كميات كبيرة للأمطار في مربح الفجيرة 81 ملم، وكلباء 65.2 ملم و56.2 ملم في جبل جيس.
جريان الشلالات من جبال دفتا على طريق #مسافي
جريان الشلالات من جبال دفتا على طريق #مسافي #امطار_الخير #امطار_الامارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gr03Pac1vS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022
جريان وادي البثنة على طريق #الفجيرة جراء هطول #الأمطار
جريان وادي البثنة على طريق #الفجيرة جراء هطول #الأمطار— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022
#امطار_الخير #امطار_الامارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QIeUho4pJt
#أمطار_الخير على وادي الحلو #الشارقة
#أمطار_الخير على وادي الحلو #الشارقة@NCMS_media #امطار_الامارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/m44JwV3vfq— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022
#أمطار_الخير على المنيعي #رأس_الخيمة
#أمطار_الخير على المنيعي #رأس_الخيمة حالياً@NCMS_media #أمطار #امطار_الامارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/e6pdmssTGJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022
هطول #امطار_الخير على #عجمان
هطول #امطار_الخير على #عجمان #امطار_الامارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4Ln5JwPuyH— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022
هطول #امطار_الخير الآن على #الشارقة
هطول #امطار_الخير الآن على #الشارقة #امطار_الامارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iyTF0U66aF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022
#أمطار_الخير على إمارة الفجيرة
#أمطار_الخير على إمارة الفجيرة #الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Z6yIUw4qL8— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022
#أمطار_الخير على جزيرة المرجان برأس الخيمة
#أمطار_الخير على جزيرة المرجان برأس الخيمة https://t.co/js3cMQdjsJ#الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BEsDP0ltQ3— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022
#أمطار_الخير في سد الرفيصة خور فكان
#أمطار_الخير في سد الرفيصة خور فكان#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tmdiD0FwND— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022
جريان وادي سوق شرق في #خورفكان
جريان وادي سوق شرق في #خورفكان#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4OiTJ2MFaF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022
هطول #أمطار_الخير في خورفكان
هطول #أمطار_الخير في خورفكان #أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5qW0N6r203— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022