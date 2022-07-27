أمطار الخير تعم أرجاء الإمارات (فيديو)

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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شهدت أغلب مناطق الدولة اليوم "الاربعاء" سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد في مطار الفجيرة الدولي، وقد عرقلت الأمطار الغزيرة بعض الشوارع والميادين في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد سجلت أعلى كميات أمطار خلال الحالة الجوية في ميناء الفجيرة بواقع 122.6 ملم، وميناء خورفكان 98.3 ملم، وضدنا 98 ملم، ودبا 91.3 ملم، وام الغاف 77.9ملم، كما سجل مربح الفجيرة 68 ملم، ووادي الطوي 57.8 ملم وجبل جيس 47.4 ملم.

وتشير إحصائيات المركز الوطني إلى أن على كمية أمطار سُجلت خلال شهر يوليو على الدولة كانت في عام 1995 في خورفكان بواقع 175.6ملم.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الأمطار الغزيرة ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياة.

وتشهد الدولة حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى "الخميس" نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان، عملا على تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة من البلاد.

وسقطت أمطار غزيرة على ميناء خورفكان ورأس الخيمة في دفتا وعلى الفجيرة في أوحلة ووادي مي ووادي سهم، ووادي حلة وشارع الشارقة ـ كلباء وخضيرة وسهيلة دبا الحصن ووادي الحلو في الشارقة، كما أدت غزارة الأمطار في الشارقة إلى جريان وادي سد الرفيصة في خورفكان وعلى بيسا وضدنا ومطار الفجيرة الدولي وأوحلة والحنية والفصيل وكورنيش في الفجيرة.

كما سقطت أمطار غزيرة على العقة كورنيش الفجيرة والحنية وضدنا والفقيت ودبا الفجيرة والمنامة في عجمان وسهيلة بالشارقة.

كما سقطت أمطار متوسطة على دبي في الخوانيج وجبل على، وعلى مناطق متفرقة في الشارقة وكانت خفيفة إلى متوسطة على الذيد في الشارقة وفلج المعلا في أم القيوين والرمس وبيسا وشوكة وجبل جيس ومناطق متفرقة من رأس الخيمة، وحتا في دبي.

وسقطت أمطار خفيفة على شيص ومدينة الشارقة ومليحة، وطريق الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة وطريق العين – دبي، ومزيد وهيلي والصاروج وطريق الشاحنات ومطار العين الدولي وزعبه وشمال القوع وطريق ناهل – الهير والخزنة والوقن في العين

وجسر المفرق باتجاه جسر الوثبة وطريق الفاية الشاحنات ومطار أبوظبي الدولي ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط والوثبة ومدينة خليفة وكورنيش أبوظبي ومطار البطين الدولي في أبو ظبي.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة في جبل الظنة بمنطقة الظفرة عند الساعة الثانية عصرا، بينما سجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 17 درجة مئوية عند الساعة 5:30 صباحا بتوقيت الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الخميس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب الموج خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الجمعة غائما جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية نهاراً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار واألتربة، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتعرض المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة عادة خلال شهر يوليو لتكون السحب الركامية حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال وارتفاع في درجات الحرارة ويتسبب عنها سقوط الأمطار في فترات ما بعد الظهر، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بأمتداد منطقة التقارب بين المدارين ( ITCZ) والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

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