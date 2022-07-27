5 جوائز عالمية لـ«نادي الإمارات العلمي» عن مشاريع مبتكرة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حصد نادي الإمارات العلمي 5 جوائز عالمية منها ميداليتان ذهبيتان وميداليتان فضيتان وميدالية برونزية، وذلك خلال المشاركة في معرض العلوم والهندسة الدولي الافتراضي الذي نظمته جمعية العلماء الشباب بإندونيسيا خلال الفترة من 17 وحتى 21 يوليو الجاري، وبمشاركة 195 مشروعاً علمياً من 16 دولة.

وهدفت المسابقة إلى تمكين الشباب من علوم التكنولوجيا، والتركيز على رؤى الطلاب ومعرفتهم وقدراتهم في تطبيق معارفهم وتعزيز ثقافة العلوم بين المجتمعات، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول علوم التكنولوجيا، بالإضافة إلى أن المعرض ساعد على تشجيع وتنمية فضول العلماء الشباب المبدعين واهتمامهم بحل المشكلات العلمية، وبناء المعرفة الصحيحة بالعلوم حتى يتمكنوا من الاستفادة منها ودراستها.

وشارك نادي الإمارات العلمي في فئات المسابقة المختلفة، والتي تمثلت في فئة الفيزياء، والطاقة والهندسة والتكنولوجيا.

وحصد مشروع التسوق الذكي باستخدام تقنية الواقع المعزز للطالبات فاطمة محمد العيسى وزهراء محمد العيسى وريم حمد الشحي على الميدالية الذهبية ضمن فئة التكنولوجيا للمرحلة الثانوية. ويهدف المشروع للتعرف على معلومات حول المنتجات المعروضة في أماكن البيع بالتجزئة، حيث يساعد المستخدمين على التسوق بذكاء ويسهم في الاستهلاك الواعي، مع التأكد من أن المتسوقين يمكنهم معرفة ما يبحثون عنه بوضوح.

كما حصد مشروع نظام الري عن بعد للطلاب أحمد الزرعوني وسلطان عبدالرحمن الزرعوني وعبدالرحمن عبدالله إبراهيم على الميدالية الذهبية ضمن فئة المرحلة الثانوية، ويتكون المشروع من مجموعة من مضخات المياه وأجهزة الاستشعار متصلة بالإنترنت ومحطات الطقس التي تتيح معلومات حول أحوال الطقس الحالية، بالإضافة إلى معلومات فعلية من موقع الأرض الزراعية.

وأما الميدالية الفضية فكانت لمشروع مراقبة مرضى الصرع للطالبتين مزنة محمد المنصوري واليازية محمد المنصوري، وذلك عن فئة التكنولوجيا للمرحلة الجامعية، ويتلخص المشروع في جهاز يراقب معدل ضربات قلب المريض ودرجة حرارته ونشاطه العصبي في الدماغ، وذلك لاكتشاف احتمال دخول المريض في نوبة صرع، وذلك من أجل أن يتخذ التدابير اللازمة قبل النوبة ومنها استدعاء أقارب المريض أو استدعاء سيارة الإسعاف إذا استمرت النوبة لفترة طويلة.

وحصد مشروع كاشف المسافة الآمنة بين المركبات للطلاب مطر جمعة الشامسي وعبدالرحمن وضاح الهاشمي وأحمد خليفه الهاملي على الميدالية الفضية لفئة الطاقة والهندسة المرحلة الثانوية. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على مسافة آمنة مناسبة بين السيارات، حيث لا يتبع العديد من السائقين قاعدة الأمان أثناء القيادة. وبإصدار طريقة جديدة يمكن كشف المسافة بين كل سيارتين متتاليتين بهدف ضمان الحفاظ على مسافات آمنة وإصدار عقوبة في حالة المخالفة.

وأما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب مشروع تحسين نمو النباتات من خلال عامل pH فئة التكنولوجيا المرحلة الجامعية للطالبتين مارية علي النقبي ومهرة البستكي، ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام يتحكم في حالة التربة الغذائية أي مقدار ما تحتويه من عناصر غذائية بصورة جاهزة وكافية ومتوازنة لإنتاج مثالي من المحاصيل الزراعي، حيث إن هناك عدة عوامل تتحكم في حالة خصوبة التربة ومنها تفاعل التربة (pH) المادة العضوية، وفاعلية الأحياء الدقيقة، نوع التربة، ملوحة ورطوبة التربة؛ ولذا فإن خصوبة التربة صفة مكتسبة يمكن أن تتدهور نتيجة الاستغلال الزراعي المستمر.

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