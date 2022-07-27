4 قضاة بمحاكم "دبي المالي العالمي" يؤدون اليمين القانونية

المصدر: وام

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أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أربعة قضاة، اليمين القانونية، عن بُعد وعبر تقنية الاتصال المرئي، إيذاناً بانضمامهم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقضاة الأربعة، داعياً إياهم إلى العمل على تعزيز المنظومة القضائية للمركز وترسيخ موقع محاكمه كمرجعية أساسية للفصل في المنازعات وفق الأطر القانونية المعمول بها، للحفاظ على المكانة المتميزة التي وصل إليها مركز دبي المالي العالمي ضمن أهم المراكز المالية على مستوى العالم، وتعزيز ثقة المؤسسات العالمية في بيئته القانونية، وتأكيد فاعلية إسهام محاكم المركز في الفصل في القضايا والنزاعات المعروضة عليها ضمن إطار تحكمه الشفافية الكاملة والحياد التام، وبما يخدم في البت القضائي السريع لتسوية النزاعات التجارية والمدنية، وفق أعلى المعايير القانونية الدولية.

وقد أدى اليمين القانونية أمام سموه القُضاة: فرانك كلارك وبيتر كيلي ويليام يونغ ومايكل بلاك، حيث أعربوا عن سعادتهم بالانضمام إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، منوهين بمكانته المرموقة عالمياً، وأكدوا حرصهم على القيام برسالتهم القانونية على أفضل وجه ممكن بما يخدم في تأكيد قيمة محاكم المركز كمرجعية قضائية رئيسية على مستوى المنطقة والعالم.

حضر أداء اليمين القانونية عبر الاتصال المرئي سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة القاضي عمر جمعة المهيري، مدير عام محاكم مركز دبي المالي العالمي.

يُذكر أن "محاكم مركز دبي المالي العالمي" هي منظومة قانونية مُستقلة تستخدم اللغة الإنجليزية في البت في القضايا المعروضة عليها وتوفر اليقين القانوني من خلال أحكام تتمتع بالشفافية وقابلية الإنفاذ تصدر من قبل قضاة معتمدين عالمياً.

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