4 مواعيد التأخر عنها يتسبب بخسارة الدعوى القضائية تعرف عليها

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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حددت النيابة العامة الاتحادية 4 مواعيد يتوجب على كافة المتعاملين مع المحاكم الجزائية سواء أكانوا أطراف تداعي أو محاميين، الالتزام بها، بما يحفظه حقوقهم القانونية والتشريعية في التقدم بطعن (استئناف) على الاحكام الصدار في القضايا المرتبطة بهم أو التي هم طرف فيها.

وأشارت اليوم الأربعاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" بأن تفويت المتعامل لتلك المواعيد، يجعل الاستئناف أو الطعن الذي تقدم به غير صحيح شكلاً، كونه تم تقديمه بعد مرور الفترة الزمنية المحددة في القانون، مما يستوجب رفضه وبالتالي تأييد احكام الإدانة الصادر من المحكمة المطعون في حكمها سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة.

وأفادت النيابة الاتحادية، بأن منظومة القوانين والتشريعات في الدولة، منحت المتعاملين فترة 7 أيام، لتقديم "معارضة" على الاحكام الصدار، وهو اجراء يتمثل في اعتراض المحكوم عليه على حكم ادانة صدر في حقة غيابياً، حيث يتم تقديم طلب المعارضة للنيابة المختصة، ومن ثم تسجيل المعارضة وتحديد جلسة لنظرها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها والتي تتضمن إعادة النظر في الدعوى وإعادة إجراءات المحاكمة ورفض الاعتراض وغيرها.

ولفتت النيابة العامة الاتحادية بأن القانون حدد 15 يوماً كفترة لتقديم الطعن إمام المحاكم الاستئناف، بحيث يتم احتسابها من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.

ووفقاً للنيابة فإن المدة المحددة لتقديم الطعن الجزائي امام محاكم النقض، هي 30 يوم من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه.

وبحسب الإعلان الذي نشرته النيابة العامة الاتحادية، فأن التماس إعادة النظر يتم رفع الطلب الخاصة به إلى المحكمة المختصة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.

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