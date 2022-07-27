طقس الإمارات غداً.. غائم جزئيا إلى غائم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم، مع تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع نشاط السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:38 الثاني عند الساعة 00:51 الجزر الأول عند الساعة 18:40 .

بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع نشاط السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:24 المد الثاني عند الساعة 21:07 الجزر الاول عند الساعة 16:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 33 70 40

دبي 38 30 70 40

الشارقة 37 29 80 40

عجمان 37 30 75 45

أم القيوين 34 27 80 50

رأس الخيمة 35 29 90 45

الفجيرة 31 29 90 70

العين 37 28 70 40

ليوا 41 30 75 30

الرويس 39 30 85 30

السلع 32 27 80 30

دلما 35 30 85 50

طنب الكبرى33 30 80 40

طنب الصغرى 33 30 80 40

أبو موسى 33 31 85 60

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز