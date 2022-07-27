هطول أمطار الخير على عجمان

المصدر: عجمان : أسامة احمد

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شهدت عجمان ظهر اليوم هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة وخفيفة مصحوبة برياح متوسطة في مناطق متفرقة من الإمارة ، وشهدت مناطق الحليو والحميدية والجرف والتلة هطول أمطار متوسطة بينما الأحياء في وسط المدينة شهدت سقوط أمطار خفيفة ولم تتأثر حركة السير والمرور بسبب هطول الامطار.

وأدى هطول الأمطار إلى انخفاض درجات الحرارة المعتادة خلال فصل الصيف الامر الذي أسعد السكان وجعلهم يخرجون للاستمتاع بالأجواء الجميلة على امتداد شاطئ عجمان ومنطقة المارينا .

وتنذر الأجواء بهطول مزيد من الأمطار مع انتشار السحب، وأكدت دائرة البلدية والتخطيط استعدادها لمواجهة تقلبات الطقس وطول الأمطار وعمل المضخات في المناطق السكنية واستعداد فرق الطوارئ لفتح الطرقات في حالة تجمعت المياه بهدف تسهيل الحركة المرورية.

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