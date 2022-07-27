شرطة أبوظبي: 105 آلاف مخالفة "الانشغال بغير الطريق" خلال 6 أشهر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي 105300 مخالفة مرورية بسبب الانشغال عن الطريق بأي صورة كانت أو عبر استخدام الهاتف خلال النصف الأول من عام 2022م وذلك على مستوى إمارة أبوظبي.

وقال العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن هذه المخالفة تصنف لدى المرور باسم المخالفة القاتلة على الطرقات موضحاً أن أغلب الحوادث المرورية التي وقعت في إمارة أبوظبي كانت بسبب الانشغال عن الطريق .

وأهاب من خطورة هذه المخالفة موضحاً أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.



وأكد اهتمام شرطة ابوظبي وعبر جهود إدارة الإعلام الأمني والشركاء في الاعلام في تنفيذ حملات ومبادرات التوعية المرورية بكافة اللغات وعبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق إلى جانب استخدام شاشات حافلات النقل العام و السينما ومحطات أدنوك لتوزيع الوقود وغيرها لوصول التوعية إلى أكبر شريحة من الجمهور .

وذكر أنه يتم تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بإستعمال الهاتف والانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت ومخالفتها الغرامة المالية 800 درهم و4 نقاط مرورية .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز