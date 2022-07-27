سحب ركامية تغطي سماء الإمارات وسقوط أمطار رعدية غزيرة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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سقطت اليوم وأمس أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على مناطق عديدة متفرقة، وشهدت مناطق العقة والفقيت والقرية بالفجيرة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بالبرق والرعد في ضدنا وسواحلها، وكانت متوسطة على ركنة والخزنة في العين، ورعدية مصحوبة بالبرق والرعد في خورفكان بالشارقة.

كما هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة الوثبة والمفرق الصناعية والشهامة والباهية ومدينة محمد بن زايد والشوامخ ومدينة شخبوط ومطار أبوظبي الدولي وجزيرة أبو ظبي، وكانت غزيرة إلى متوسطة على الفلاح والريف في أبوظبي.

كما تهطل الآن أمطار غزيرة على منطقة غليلة وشعم ومعيريض والجير برأس الخيمة.

وتشهد الدولة حالة عدم استقرار جوي، ليكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأرجع المركز حالة عدم الاستقرار الجوي نتيجة لحركة خط الالتقاء المداري باتجاه الشمال يتبعه امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان، يعمل على تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تتخللها سحب ركامية ممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بشأن ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة، وتوخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة بين المركبات أثناء الغبار والأتربة المثارة التي تعمل على انخفاض مدى الرؤية الأفقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجنب ارتياد البحر أو ممارسة الرياضات البحرية نظرا لإضراب البحر.

وشهدت الدولة منذ صباح أمس الثلاثاء تشكل السحب الركامية الممطرة يصاحبها رياح نشطة السرعة وصلت سرعتها إلى نحو 40 كم/س، بينما استمر البحر مضطربا وبلغ ارتفاع الموج لأكثر من 7 أقدام في العمق.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة في حرس حدود الجزيرة بمنطقة الظفرة بواقع 45 درجة مئوية عند الساعة 3:45 عصرا بتوقيت الإمارات.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الخميس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب الموج خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط.

ويوم الجمعة يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية نهاراً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة.

من ناحية أخرى، سجلت اليوم محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد هزة أرضية بقوة 4.3 درجة بمقياس ريختر في جنوب غيران عند الساعة 1:38 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي للإمارات.

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