بتوجيهات سعود بن صقر.. ترقية 361 من الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أصدر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، قراراً بترقية 361 من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين على ملاك الشرطة المحليين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

تحقيق التميز

وتقدم قائد عام شرطة رأس الخيمة بالشكر والامتنان، إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على مبادرته الكريمة بترقية العاملين في الشرطة المحلية، معرباً لسموه عن امتنان كافة المرفعين، على هذه المبادرة الجليلة، التي ستزيد من إصرارهم على مواصلة العمل بشكل دؤوب، للوصول بالأداء إلى أرفع المستويات، والارتقاء بالكفاءة في تحقيق التميز، الذي بات عنواناً ونهجاً استراتيجياً واضحاً، تسير عليه شرطة رأس الخيمة في كافة المجالات.

ودعا اللواء علي بن علوان، المشمولين بالترقية، أن يضعوا نصب أعينهم، توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، من خلال تقديم المثل والنموذج الذي يعكس أفضل القيم والمبادئ والسلوكيات والممارسات، في إطار المسؤوليات الموكلة إليهم، والمحافظة على المكانة التي حققتها شرطة رأس الخيمة في أوساط المؤسسات الأمنية المتميزة محلياً ودولياً، والتي تعكس أهداف ورؤى وزارة الداخلية، التي وضع ركائزها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والتي باتت اليوم، بفضل الله، ثم جهود القيادة الرشيدة، وبسواعد أبنائها المخلصين، من أفضل وزارات الداخلية على مستوى العالم.

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