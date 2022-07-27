«وطني الإمارات» و«فلاي دبي» توقعان اتفاقية تعاون مشترك

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مؤسسة وطني الإمارات، وشركة فلاي دبي اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية، وعقد الندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر الوطني، الذي من شأنه أن يخدم الجميع.

كما ‏سيتعاون الطرفان من خلال تزويد مؤسسة وطني الإمارات، شركة فلاي دبي بكتاب الرسومات المعلوماتية للأطفال «التسامح»، حيث ستقوم «فلاي دبي» بتوزيع إصدارات الكتاب على منافذها الخارجية المختلفة، بهدف نشر قيم التسامح والتعايش مع الشعوب الأخرى، وإرسال رسالة دولة الإمارات، رسالة الإنسانية والتسامح والعطاء.

ويأتي ذلك التعاون انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز والحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية وقيم المواطنة الصالحة وتنمية المجتمع. وأكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أن الاتفاقية مع فلاي دبي والاتفاقيات التي توقعها المؤسسة مع المؤسسات والجهات الحكومية تهدف إلى تطوير التعاون المشترك، بما يعود بالفائدة على مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات. وذكر أن الاتفاقية مع فلاي دبي تهدف لتعزيز ممارسات الانتماء والولاء المؤسسي والوطني، وبناء مجتمع متمسك بهويته الوطنية وصولاً إلى المواطنة الصالحة، كما أنها تعمل على التعريف بالقيم المجتمعية الإماراتية، لنشر المفاهيم والأسس الداعمة للهوية الوطنية الإماراتية وقيم المواطنة الصالحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز