انخفاض درجات الحرارة وتوقعات أمطار

المصدر: (أبوظبي - وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس اليوم حالة عدم استقرار جوي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، يرافقها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع نشاط السحب المثيرة للغبار والأتربة، والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في نشرته اليومية: إن الرياح ستكون جنوبية - شرقية إلى شمالية -شرقية وشمالية - غربية بسرعة تتراوح ما بين 25 إلى 55 كيلومتراً في الساعة ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً وشديد الاضطراب أحياناً مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والثاني عند الـ 00:15.

والجزر الأول عند الـ 17:59 والجزر الثاني عند الـ 07:51 وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً وشديد الاضطراب أحياناً مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الـ 09:55 والمد الثاني عند الـ 20:25 والجزر الأول عند الـ 15:35 والجزر الثاني عند الـ 03:29.

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