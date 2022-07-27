«ضمان» توقع مذكرة تفاهم مع «أبوظبي للإيواء»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بهدف تعزيز سبل التعاون في مجالات حماية حقوق الإنسان وتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين المقيمين في دور الإيواء التابعة للمركز.

ووقع الاتفاقية كل من سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، وحمد عبد الله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان.

تغطية

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة بين الجهتين للمضي قدماً باستراتيجية تعمل على توفير الرعاية الصحية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري، حيث ستقدم «ضمان» تغطية تأمينية صحية مجانية وشاملة للضحايا المقيمين في دور الإيواء التابعة للمركز، وتتطلع الاتفاقية إلى توفير مختلف خدمات الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجونها.

تعاون وثيق

وقالت سارة شهيل: تكلل هذه الاتفاقية شراكتنا الراسخة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي، والتي مرت بالكثير من المحطات، وكان للتعاون الوثيق فيها بصمة قوية في تحويل المستفيدين من ضحايا إلى أفراد متمكنين في مجتمعاتهم.

وقال حمد عبد الله المحياس: يعكس توقيع هذه المذكرة جهودنا تجاه توفير الخدمات الصحية والرعاية الشاملة بأعلى المعايير لجميع أفراد مجتمع الدولة، وبما ينسجم مع أهدافنا الرامية إلى احتضان وتوفير شتى خدمات الرعاية الصحية اللازمة لمن هم بحاجة لها.

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