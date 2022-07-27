«الإمارات للخدمات الصحية» تنال 21 شهادة اعتماد عالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حصولها على 21 مواصفة إرشادية «آيزو» وشهادة اعتماد دولية «جي سي مارك» العالمية، منذ انطلاقها في أبريل 2021، حيث تعد بذلك أول جهة صحية عالمية تنال المواصفة الإرشادية في كل من إدارة نظام الصحة والسلامة النفسية للعاملين في مستشفى الأمل للصحة النفسية، وإدارة الحوكمة والمخاطر.

وأكد سعيد آل رحمة رئيس قسم التميز والريادة في المؤسسة أن حصول المؤسسة على 21 شهادة اعتماد ومواصفة إرشادية عالمية، جاء ثمرة للخطط المدروسة التي تسير وفقاً للاستراتيجية الشمولية المعنية بتحقيق التميز والريادة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في إدارة المنشآت الصحية التابعة لها، وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية، وتنفيذ السياسات الاستراتيجية التي تقود إلى تحقيق المنجزات أعلى المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن المنجزات التي تحققت حافز للمضي قدماً ومواصلة العمل على درب التميز والريادة.

تفصيل

وتتضمن شهادات المواصفات الإرشادية التي حصلت عليها المؤسسة كلاً من مواصفة نظام إدارة الدراسات وتحليل البيانات، ونظام إدارة الابتكار، ونظام إدارة المعرفة، وإدارة التعليم، وإدارة التدريب، وإدارة التوظيف، وتخطيط القوى العاملة، مواصفة إدارة جودة البيانات، وإدارة المعلومات الصحية، وشهادة الاعتماد العالمية جي سي مارك في إدارة البيانات.

كما تشتمل على مواصفة إدارة الامتثال، وإدارة الفساد، والمواصفة الدولية في مجال الاتصال والإعلام خلال الطوارئ والأزمات، وشهادات الاعتماد العالمية في كل من إدارة الاتصال الرقمي عند الأزمات، وفي مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في الحالات الطارئة، وإدارة الابتكار، وإدارة المعرفة، فضلاً عن المواصفة الإرشادية في إدارة الصحة والسلامة المهنية.

ريادة

وقالت فاطمة الوالي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل: إن المؤسسة تمضي بثبات نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، عبر التزامها بمقومات وأدوات تطوير بيئة العمل بما يتسق مع استراتيجيتها التي تستند إلى قراءة مستجدات واقع القطاع الصحي المحلي والعالمي.

وتستشرف المستقبل للوقوف على تحدياته ومعرفة فرصه المتاحة، والمواصلة في الاستثمار بالمواهب والكفاءات وبناء كوادر صحية مؤهلة قادرة على الارتقاء بالقطاع الصحي وتحقيق أهدافه الوطنية من خلال التمكين والريادة، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

الأولى عالمياً

وباتت الإمارات الأولى عالمياً في نيل المواصفة الإرشادية في إدارة نظام الصحة والسلامة النفسية للعاملين، من خلال حصول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية على شهادة معتمدة لتطبيق المعيار القياسي الدولي لإدارة الصحة والسلامة النفسية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحفاظ على صحة الموظفين والمتعاملين وسلامتهم.

وتوفير بيئة عمل صحية نفسية آمنة وإيجابية للعاملين، حيث حققت المؤسسة متطلبات تحسين الاستبقاء الوظيفي والتنوع، وتطوير أدوات مشاركة الموظفين وتعزيز منهجية الابتكار، والامتثال القانوني، وتقليص ضغوط العمل ومعدلات الإجهاد الوظيفي والقلق.

إدارة الحوكمة والمخاطر

وحصلت المؤسسة كأول جهة صحية عالمية على المواصفة العالمية في إدارة الحوكمة والمخاطر نتيجة تطبيقها أعلى المعايير العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية بغرض تعزيز وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق الإدارة الوقائية لتعزيز ثقة المتعاملين ونيل رضاهم ورفع مؤشرات السعادة لديهم.

وحصدت المؤسسة مواصفة إدارة الدراسات وتحليل البيانات نظراً لقاعدة البيانات الصحية التي تخضع للتحديث المستمر بالاعتماد على الحقائق الإحصائية، وتنوع طرق جمع البيانات ومعالجتها.

ونجحت المؤسسة في الحصول على 4 مواصفات إرشادية «آيزو»، وفقاً لمعايير منظمة الآيزو العالمية، تضمنت مواصفة إرشادية في إدارة الابتكار، وإدارة المعرفة، وإدارة المؤسسات التعليمية، وإدارة الكفاءات وتنمية الأفراد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز