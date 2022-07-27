1039 شهادة مطابقة أصدرها مختبر دبي المركزي في 6 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

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قام مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بتجديد وإصدار 1039 شهادة مطابقة وفق أنظمة منح الشهادات المتنوعة والمرنة استجابة لاحتياجات المتعاملين المختلفة، بالإضافة إلى إجراء عمليات التدقيق الأولية والمتابعة على المستويين المحلي والعالمي بهدف ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة لدى البلدية والتأكد من تطبيق المتعاملين من المصانع وموردي المنتجات لمتطلبات أنظمة منح الشهادات. ويتم الاستفادة من خدمات منح الشهادات التي يقدمها مختبر دبي المركزي في أكثر من 34 دولة حول العالم، حيث اشتملت على العديد من منتجات مواد البناء والمواد الاستهلاكية وغيرها.

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