«الاتحاد للماء والكهرباء»تنجز 2.25 مليون معاملة في 6 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أنجزت «الاتحاد للماء والكهرباء» خلال النصف الأول من العام الجاري 2 مليون 250 ألف معاملة تقريباً، من بينها 2.03 مليون معاملة تمت من خلال القنوات الذكية والإلكترونية المختلفة وبنسبة تبلغ 90% تقريباً من إجمالي عدد المعاملات، في حين بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تمت من خلال زيارة مركز سعادة المتعاملين 210 آلاف معاملة.

وقال محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء» لــ«البيان»: إن معاملات السداد سجلت النصيب الأكبر من إجمالي عدد المعاملات المشار إليه، حيث يبلغ إجمالي عددها نحو 1.98 مليون معاملة بنسبة تصل إلى 89% من إجمالي عدد المعاملات.

سداد

وأضاف: تتنوع قنوات السداد التي توفرها الاتحاد للماء والكهرباء ما بين التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، فضلاً عن أجهزة السداد الآلي المنتشرة في العديد من المواقع، والبنوك المتنوعة ويبلغ عددها 15 بنكاً تضم أكبر وأهم البنوك العاملة في الدولة، ومكاتب الصرافة الأنصاري والفردان، فضلاً عن مكاتب البريد. ويبلغ إجمالي منافذ السداد التي تمثلها تلك القنوات نحو 9000 منفذ مادي وإلكتروني.

وأوضح أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها خلال النصف الأول من العام الجاري عبر الموقع الإلكتروني بلغ نحو 397 ألف معاملة وبنسبة تبلغ 18%، و233 ألفاً عبر التطبيق الذكي بنسبة 10%، و690 ألف معاملة بنكية بنسبة تبلغ 31%، و460 ألف معاملة عبر أجهزة السداد الآلي بنسبة تبلغ 21%، بالإضافة إلى 175 ألف معاملة عبر مكاتب الصرافة بنسبة تبلغ نحو 8% من إجمالي عدد المعاملات.

تسهيلات

وقال صالح: تقدم الاتحاد للماء والكهرباء حزمة من التسهيلات لمتعامليها، من بينها إمكانية تقسيط الرسوم حتى 18 شهراً وفق الضوابط واللوائح المعتمدة. ومن أهم التسهيلات الأخرى، خدمة تأجيل موعد السداد، وهي الخدمة التي تتم أيضاً وفق عدد من الضوابط والمعايير المنظمة.

وتابع: تحرص «الاتحاد للماء والكهرباء» على تقديم خدماتها للمتعالمين وفقاً لأعلى المعايير وبأفضل الطرق الممكنة وبأسهل وأسرع الطرق الممكنة، وتحقيق رضاهم وسعادتهم، وتلبية احتياجاتكم.

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