افتتاح سوق السمك الجديد بمنطقة ميناء زايد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أمس، عن افتتاح مبنى سوق السمك الجديد في منطقة ميناء زايد في مدينة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة «مدن» العقارية الشركة المطورة للمشروع، ليشكل وجهة مميزة تضاف إلى المحفظة المميزة للأسواق والمعالم الشهيرة في إمارة أبوظبي.

ويوفر موقع سوق السمك الجديد مجموعة من المساحات التجارية والخدمات التي تتضمن 8 مطاعم، و44 محطة تنظيف أسماك، بالإضافة إلى سوبر ماركت متنوع الخدمات، و104 مساحات (بسطات) مخصصة للأسمال الطازجة، و8 مساحات للأسماك المجففة، إلى جانب 4 مساحات مخصصة للخضار والفواكه الطازجة و3 أكشاك تجارية.

وقال الدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، إن الموقع الجديد يعكس الإرث العريق لمهنة صيد وتجارة الأسماك في إمارة أبوظبي، والذي عُرف على مستوى الإقليم تاريخياً.. منوهاً أن الدائرة تراعي ضمن استراتيجيتها لتطوير الإمارة الحفاظ على الملامح الثقافية والأصالة للمظهر العام، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا شك أن الموقع الجديد لسوق السمك سيشكل وجهة مميزة لسكان وضيوف الإمارة.

من جهته، أكد أحمد الشيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في شركة مُدن العقارية، أن عملية تطوير منطقة ميناء زايد تتم على قدم وساق ضمن الإطار الزمني المحدد لها، وأضاف أن «مدن» العقارية تركز ضمن استراتيجيتها على استخدام أحدث التقنيات المعمارية في كافة المشاريع، والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة التي تعتمدها حكومة أبوظبي.

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