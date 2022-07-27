16.9 ألف دعوى بمحاكم دبي في النصف الأول من 2022

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت إدارة إعداد الدعاوى بمحاكم دبي عن نتائج فعالة في إحصائيات النصف الأول للعام الجاري، إذ بلغ إجمالي عدد الدعاوى في النصف الأول نحو 16 ألفاً و914 دعوى، وذلك ضمن إجراءات العمل التي تسعى الإدارة لتطويرها من خلال السعي في تقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع تحت ظل جهود الدائرة في اتباع أرقى المعايير للوصول إلى رؤيتها محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وأوضح عدنان الحمادي، مدير إدارة إعداد الدعاوى بمحاكم دبي، أن نتائج مؤشرات الأداء جاءت بشكل إيجابي ومحفز لبذل المزيد من العمل في الإدارة، حيث بلغ معدل زمن تحضير الدعوى في المحكمة الابتدائية ما يقارب 15 يوماً، وفي محكمة الاستئناف نحو 9 أيام، وفي محكمة التمييز نحو 5 أيام، وتعد هذه المعدلات الزمنية قياسية ومميزة في تحضير الدعاوى. وأضاف الحمادي أن نسبة الدعاوى المنجزة أخذت حيزاً كاملاً في مستوى الأداء.

حيث إن نسبة الدعاوى في المحكمة الابتدائية بلغت نحو 83%، بينما نسبة الدعاوى التي تم الانتهاء منها في محكمة الاستئناف بلغت نحو 98%، أما في محكمة التمييز فقد بلغت نسبة الدعاوى المنجزة نحو 99%، مؤكداً على اهتمام الدائرة في الاطلاع المستمر على نجاح سير خطة العمل من أجل توفير الإمكانيات السهلة للمتعاملين ورفع مستوى الدائرة.

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