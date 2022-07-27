«تنظيم الصناعة الأمنية» تناقش النواحي التقنية لنقل الأموال

المصدر: (دبي - البيان)

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عقدت إدارة المقاييس والرقابة بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) صباح أمس في مقرها، الملتقى الثاني لشركات نقل الأموال، بحضور مسؤولي إدارة المقاييس والرقابة بالمؤسسة، والسادة ممثلي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، والمدعوين من مديري أمن الشركات المعنية.

وتفضل المهندس خالد الحمادي، مدير إدارة المقاييس والرقابة، خلال اللقاء بطرح أربعة محاور مهمة، وذلك ضمن إطار تنظيم وتدقيق كل المعايير الخاصة بنشاط نقل الأموال والمواد الثمينة كواحد من أهم الأنشطة الأمنية الخاضعة للمؤسسة.

وشملت المحاور كلاً من: النواحي التقنية والفنية للحقيبة المعتمدة لاستخدامات نقل الأموال، مواصفات وسير عمل سيارات نقل الأموال وإجراءات ترخيصها وتجديدها، حراس شركات نقل الأموال سواء متطلبات عملهم في الميدان أم إجراءات وآليات التعامل مع المنقولات، وأخيراً طرح مبادرة تخصيص مواقف عامة مخصصة لسيارات نقل الأموال.

وفي الختام، شارك الحضور في مناقشة المحاور والإشادة بدور المؤسسة في دعم أنشطة شركاتهم، للاستفادة من أحدث المعايير التقنية والتنظيمية، ومناقشة أهم المستجدات لدى أصحاب الأعمال الأمنية في دبي.

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