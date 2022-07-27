شرطة رأس الخيمة تسحب 120 رخصة قيادة 2021

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، قيام مرور شرطة رأس الخيمة، باستيقاف العمل برخصة القيادة لمرتكبي المخالفات المرورية لمدة ثلاثة أشهر، وسحب 120 رخصة خلال العام الماضي، على مستوى إمارة رأس الخيمة، وذلك بموجب المخالفات المرورية المرتكبة، ونفاذ الحد التراكمي للنقاط المرورية البالغ قدرها 24 نقطة سوداء.

جاء ذلك، خلال زيارته التفقدية لمركز بالحصا للسياقة برأس الخيمة، بحضور العقيد راشد الزعابي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والمقدم الدكتور محمد البحار مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، وميسون الذهب مدير عام هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وكان في استقبالهم هاني كمال مدير عام مركز بالحصا لتعليم السياقة برأس الخيمة.

واطلع العميد الدكتور محمد الحميدي، خلال الزيارة، على سير إجراءات عمل مركز بالحصا والآليات التي يتبعها المركز في تخصيص نظام فحص المعرفة باستخدام لغات مختلفة عدة.

فضلاً عن تدريب الطلبة المتقدمين للسياقة على ميكانيكا أجزاء المركبة الداخلية وكيفية التعامل معها في حال تعرضها لأي نوع من أنواع الأعطال التي قد تواجه السائقين، مستمعاً إلى شرح تفصيلي من موظفي المركز حول خدمات إسعاد المتعاملين المقدمة بمركز بالحصا لتعليم السائقين.

تأهيل

كما اطلع الحميدي، على برنامج تأهيل مخالفي النقاط المرورية الذي يستهدف رفع مهارات مرتكبي المخالفات وتعزيز ثقافتهم المرورية، من خلال إعادة تدريبهم وتأهيلهم لتعديل سلوكياتهم في القيادة من سلوكيات سلبية إلى إيجابية، لافتاً إلى أنه بإمكان السائقين الذين لم يكملوا 24 نقطة مرورية الاستفادة من هذا البرنامج في خفض عدد النقاط المرورية لديهم.

مضيفاً إن طرح برنامج النقاط المرورية، قد جاء انطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة، ومركز بالحصا لتعليم السياقة، على تقديم برامج مرورية متطورة تخدم الفرد والمجتمع، وتسهم في تأهيل المخالفين مرورياً، من خلال إلحاقهم ببرنامج تعليمي وتدريبي متخصص يسهم في رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين، لضمان عدم عودتهم لارتكاب المخالفات مرة أخرى مستقبلاً.

وأشاد الدكتور الحميدي، بالدور المهم والفعّال الذي تؤديه هيئة الموارد العامة، ومركز بالحصا لتعليم السياقة، في تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضبط أمن الطرق وتحقيق السلامة المرورية، لمستخدمي الطريق من خلال خدمات التدريب وتعليم القيادة إلى جمهور السائقين.

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