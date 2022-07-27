مجلس القيادات العليا في شرطة دبي يبحث تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

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استعرض مجلس القيادات العليا في شرطة دبي، خلال اجتماعه برئاسة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أبرز المؤشرات الحيوية الربعية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

واستعرض المقدم الدّكتور حمدان السّمت القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، إضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومنها استعراض المؤشِّرات الحيوية للقيادة العامة لشرطة دبي في الربع الثاني من العام الجاري ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، إضافة إلى عرض تقرير المخاطر.

تعزيز

كما تم استعراض رحلة دبلوم الابتكار الذي يهدف إلى تعزيز استراتيجية الابتكار في شرطة دبي وتطبيق مبادئ الابتكار المفتوح في المشاريع الابتكارية وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض تقارير التدقيق الداخلي وعدد من المواضيع الأخرى.

حضور

حضر الاجتماع اللواء الدّكتور عبد القدوس عبد الرّزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التّميز والرّيادة، واللواء الأستاذ الدّكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزّفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

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