برنامج تدريبي حول الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية الإنسانيات والعلوم بجامعة عجمان، البرنامج التدريبي «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين»، والذي يستهدف 40 مشاركاً يمثلون الوزارة وشركائها، ويهدف إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية النفسية، وبالتالي تعزيز جودة حياة كبار المواطنين.

فترة زمنية

وتمتد فترة البرنامج التدريبي «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين» إلى 6 أشهر، بمعدل ورشة في الأسبوع، حيث يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة للبرنامج التدريبي «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين».

ويسعى البرنامج إلى تأهيل العاملين في مراكز رعاية كبار المواطنين، ممن لديهم الرغبة في العمل في مجال الإرشاد النفسي لكبار المواطنين، عن طريق تزويدهم بالأسس العلمية والمهارات العملية والجوانب التخصصية، التي تمكنهم من تحقيق التأهيل والمعرفة والنجاح اللازم، بما يمنحهم القدرة على التعامل مع كبار المواطنين.

وقال راشد الغملاسي مدير مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع: إن مبادرة تأهيل المعنيين لتقديم الإسعافات النفسية لكبار المواطنين، تأتي في سياق حزمة المبادرات التي أطلقتها الوزارة في إمارة عجمان، انطلاقاً من مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياتهم.

وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، وتوافقاً مع محاور السياسة الأساسية، لا سيما في محور «الرعاية الصحية»، ومحور «التواصل المجتمعي والحياة النشطة»، ومحور «جودة الحياة المستقبلية».

تنمية

أوضح راشد الغملاسي: إن سعي الوزارة لدعم كبار المواطنين، يركز على توفير العديد من المبادرات التنموية في مجال خدمة المجتمع، بما يؤدي إلى رفع جودة حياة الأفراد، وفي هذا الإطار يأتي البرنامج التدريبي المعتمد «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين»، إلى جانب مبادرات أخرى تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء والمؤسسات والجهات المعنية، مثل توزيع أجهزة مساعدة لرفع جودة حياة كبار المواطنين، وتوفير الاحتياجات المنزلية الأساسية من أجهزة كهربائية ومستلزمات أخرى، علاوة على صيانة عدد من المنازل لكبار المواطنين.

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