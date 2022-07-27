«صحة» تطلق خدمة الخط الساخن المجاني للدعم النفسي عبر «استجابة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، شراكة مع دائرة تنمية المجتمع ومركز أبوظبي للصحة العامة للتعاون لدعم استمرار وتعزيز الدعم النفسي عبر خط الدعم «استجابة». وبدأت خدمات الدعم النفسي في وقت سابق في عام 2021.

حيث تمت إضافتها إلى حزمة الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالاستجابة لوباء «كوفيد 19» من خلال خط الدعم «استجابة».

وسيستمر خط الدعم «استجابة» والذي يمكن الوصول إليه عبر الرقم 8001717، في تقديم خدمات الدعم النفسي عبر الهاتف من قبل المتخصصين العاملين في «صحة». ويتاح الخط الساخن على مدار 6 أيام في الأسبوع مجاناً من الأحد إلى الجمعة بين الـ 8 صباحاً وحتى الـ 6 مساءً لتلقي المكالمات وتقديم الدعم النفسي بما في ذلك حالات الطوارئ المجتمعية.

وتهدف «صحة» إلى توفير بيئة آمنة وحيادية وداعمة تحافظ على سرية المتصل. وتعد الخدمة بمثابة مورد مجتمعي، حيث إن الخدمة متاحة لمعالجة المخاوف النفسية وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة النفسية والأزمات النفسية عبر المكالمات الهاتفية.

وتتنوع الخدمات المقدمة من الاستشارات الهاتفية إلى الإحالات لتلقي خدمات الصحة النفسية في شبكة «صحة»، بما في ذلك العيادات النفسية الخارجية أو قسم الطوارئ، فضلاً عن تسهيل الاستشفاء للحالات النفسية وفق الحاجة.

جودة الحياة

وشدد سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «صحة» على ضرورة التركيز بشكل أكبر على الصحة النفسية، من أجل الحفاظ على صحة جيدة وتعزيز الرفاهية بصورة عامة.

وقال: هناك زيادة في الطلب عالمياً على خدمات الصحة النفسية. وفي الوقت نفسه، يوجد نقص في القوى العاملة المؤهلة حول العالم، مما يجعل الوصول إلى الرعاية في الوقت المناسب تحدياً حقيقياً. وتلتزم «صحة» دائماً بتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية ذات المستوى العالمي لجميع أبناء المجتمع.

مأمونية

ويجري تعزيز الدعم النفسي عبر خط الدعم «استجابة» ودعمه بشكل أكبر من خلال «صحة» لتزويد أفراد المجتمع باستشارات آمنة، ويسهل الوصول إليها لمعالجة مختلف مشاكل صحتهم النفسية دون قلق المتصل بشأن التكلفة، مع ضمان إخفاء هوية المتصل بشكل كامل. وتوظف «صحة» متخصصيها لتقديم استشارات الخط الساخن وتوفير الدعم النفسي لجميع المتصلين الراغبين بالحصول على المساندة.

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