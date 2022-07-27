الحياة الرقمية في الإمارات.. خدمات آمنة 5 نجوم

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتقى مسار العناية في جودة الحياة بدولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتوسعت آفاقه لينتقل من الحياة الواقعية إلى العالم (الرقمي)، مواكبة لمتطلبات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وحققت الإمارات خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة في مجال التحول الرقمي الشامل جسدتها الحقائق والأرقام التي أوردها التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن عام 2021، والذي أظهر أن متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت يبلغ نحو 7.24 ساعات يومياً.

وأشار التقرير إلى أن عدد المسجلين في الهوية الرقمية وصل إلى أكثر من 2.66 مليون شخص، فيما بلغ عدد مستخدمي منصة الثقة الرقمية الخاصة بإصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، نحو 1.2 مليون مستخدم أجروا قرابة 1.5 مليون معاملة.

مبادرات استراتيجية

وأمام هذا التطور برزت 5 مبادرات استراتيجية أطلقتها الإمارات بهدف تعزيز ثقة أفراد المجتمع للمشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي والحصول على خدمات متميزة بمستوى 5 نجوم.

وتضمنت المبادرات تشكيل مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية، واعتماد السياسةَ الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وإطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني-2019، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 (بلوك تشين).

مجتمع رقمي

واعتمدت الإمارات في يناير 2021، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية لتعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.

وتتضمن الاستراتيجية 11 مبادرة نوعية تهدف إلى بناء قدرات أفراد المجتمع وتمكينهم من استخدام الإنترنت بشكل واعٍ وسليم، وتعزيز القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية، وإعداد أدلة لتوجيه المجتمع نحو استخدام المحتوى الإيجابي، إلى جانب حماية المستخدمين من المخاطر الناجمة عن التعامل مع جهات مريبة أو قرصنة.

وبالتزامن مع إطلاق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، تم اعتماد أربع مبادرات لتعزيز جودة الحياة الرقمية في الدولة تمثلت في المنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية، وميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، ومنصة «صنّف» لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية.

إضافة إلى مبادرة منهج جودة الحياة الرقمية التي تهدف إلى إدراج موضوعات المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر.

بلوك تشين

في أبريل 2018 أطلقت الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021 التي سعت إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوك تشين بحلول 2021.

وسعت الإمارات من خلال الاستراتيجية إلى تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية بتكنولوجيا بلوك تشين، وتخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية لا يمكن اختراقها أو تغييرها، بشكل يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية، ويخفض التكاليف التشغيلية من خلال الحدّ من المعاملات الورقية.

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