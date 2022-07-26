730 مليوناً أنفقها فرع «بيت الخير» بدبي على 129 ألف أسرة وحالة

المصدر: دبي - رامي عايش

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أظهرت إحصاءات حديثة لجمعية بيت الخير، أن فرعها في دبي، حظي بالحصة الأكبر من الإنفاق منذ تأسيس الجمعية قبل نحو 33 عاماً، بمبلغ إجمالي 730 مليون درهم، استفادت منها قرابة 129 ألف أسرة وحالة.

وخلال النصف الأول من هذا العام، صرفت الجمعية للفرع قرابة 32 مليون درهم استفادت منها 8872 أسرة وحالة، في كل من دبي - ما عدا حتا التي تستقل بفرعها الخاص - ومعظم مناطق الشارقة، ما عدا بعض المناطق كالذيد وكلباء وخورفكان وغيرها من المناطق البعيدة التابعة للإمارة، فيما حقق الفرع عينه العام الماضي طفرة في الأداء والعطاء نتيجة بعض الترتيبات الإدارية التي تضمنت تحويل الكثير من الحالات إليه، ليبلغ إجمالي ما أنفقه في العام المذكور 82 مليوناً و700 مليون درهم.

ويظهر التقرير الإحصائي للجمعية، أن فرعها في دبي يقدم مساعدات نقدية شهرية لـ1275 أسرة مواطنة محدودة الدخل، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف و930 أسرة غير مواطنة تستلم مساعدات غذائية وعينية شهرية، كما يرعى الفرع الأيتام المواطنين وأبناء المواطنات في 314 أسرة، عطفاً على تقديمه مساعدات طارئة ومقطوعة لفك كربة نحو ألفي أسرة وحالة بقيمة إجمالية وصلت إلى ثلاثة عشر مليوناً و800 ألف درهم حتى منتصف هذا العام.

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