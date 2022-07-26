صندوق الزكاة يحصد 94% في «قياس جاهزية الابتكار 2022»

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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حصد صندوق الزكاة نسبة 94% مقارنة مع نظرائه «القطاع العام والاجتماعي»، ضمن دراسة قياس جاهزية الابتكار 2022 للجهات الحكومية الاتحادية، التي يعدها مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشكل دوري، وبالتالي يكون الصندوق ضمن الجهات الأكثر ابتكاراً على مستوى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات.

وتشير الدراسة إلى أن أداء صندوق الزكاة الابتكاري يتفوق بشكل ملحوظ على المتوسط في الإمارات بشكل عام، والذي يعمل في النسبة المئوية 82 مقارنة بنتائج عام 2017م، وقد تحسن أداء الصندوق بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الزيادة في النتيجة المحققة للصندوق 8% بين العامين (2017-2022)، (87% نتيجة الصندوق لعام 2017).

وأوضحت الدراسة أن هذه النتيجة التي حققها الصندوق تصنفه ضمن الأفضل من 202 شركة في القطاع العام، وكوجهة لعمل المقارنات المعيارية في القطاع الاجتماعي، مشيرة إلى أن صندوق الزكاة حقق كذلك نسبة 91 % عالمياً، حيث تنافس في هذا المعيار مع 5091 شركة على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة تقدم عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اهتمامهما بغرس ثقافة الابتكار والتميز في الحكومة الاتحادية، والشكر موصول لعائلة صندوق الزكاة، الذين تبنوا ثقافة الابتكار في عملهم وجعلوها منهج وأسلوب عمل.

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